O jego przyjazd błagała cała Polska. To może być najbardziej wyczekiwany koncert w najbliższym czasie

Kłamstwem byłoby powiedzieć, że wszyscy marzyli, a nikt nie prosił. Polacy wręcz błagali o koncert Pitbulla w mediach społecznościowych, a nawet w wiadomościach prywatnych do amerykańskiego wokalisty. Dla tych, którzy wychowali się na takich hitach jak "Hotel Room Service", "I Know You Want Me", "Don’t Stop the Party" czy "Timber" byłoby to spełnienie największych marzeń. Wszystko wskazuje na to, że gorące prośby poskutkowały - Pitbull, który po raz ostatni (i jedyny) wystąpił w Polsce w 2012 r. podczas ceremonii otwarcia Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012, po 12 latach od nieobecności w naszym kraju może pojawić się w nim ponownie.