Ten film to kawał dobrego kina. Jest brutalny, piękny i absolutnie hipnotyzujący

"Podejrzana" to cieszy nie tylko fabularnie, ale i wizualnie - Park Chan-wook serwuje kadry, które są dopieszczone pod każdym względem, obierając niecodzienną perspektywę. W niektórych momentach to widzowie patrzą na bohatera oczami denata czy też wyzierając z ekranu telefonu. Poprzez wyjątkowy montaż reżyser w zasadzie nie pozwala oderwać się od ekranu ani na moment - zaciera się bowiem granica między czasem a przestrzenią. Chan-wook zręcznie skacze między narracjami, dlatego tak ważne jest, by skupić się na tym, co dzieje się na ekranie. Dla niektórych fabuła może być jednak nawet sprawą drugorzędną, bo samo zatopienie się w sposobie jej przedstawienia jest już satysfakcjonujące.



Reżyser żongluje emocjami, wodzi widzów za nos, przyspieszając i zwalniając tempo, by doprowadzić do mocnego finału. Trzeba przyznać, że w pierwszej części filmu udało mu się to fenomenalnie, a w drugiej - napięcie nieco zeszło. Jeśli zaś chodzi o bohaterów, Park Hae-il i hipnotyzująca Tang Wei odegrali ich doskonale. Od niej bił spokój i zdecydowanie, a on perfekcyjnie oddał każdy etap swojej przemiany od twardego stróża prawa do omamionego tajemniczą kobietą mężczyzny. Nie brakuje także scen przemocy, po których widz czuje się, jakby dostał obuchem w głowę. Zarówno one, jak i niektóre mocne elementy są jednocześnie wstrząsające, ale nie ma w nich śladu niechlujności.



Mimo nieco gorzej poprowadzonej akcji pod koniec produkcji, zakończenie, okraszone pięknymi, nadmorskimi kadrami, chwyta za serce i sprawia, że jeszcze długo nie można otrząsnąć się po napisach końcowych. "Podejrzana" to jedna z lepszych produkcji Chan-wooka, która skradnie serca fanów kina noir, dlatego warto spędzić ten jeden wieczór na pełnym skupieniu - ten film zaspokoi wasze artystyczne żądze i nie pozwoli o sobie zapomnieć.



