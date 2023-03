"The Last Of Us" w krótkim czasie stał się hitem HBO Max. Serial bije rekordy popularności, tymczasem produkcja z Pedro Pascalem w roli głównej nie wszystkim się podoba. Krytycznie wypowiedział się o niej znany z innego hitowego serialu, bo "The Office" Rainn Wilson, wcielający się w postać Dwighta Schrute'a. Według aktora, "The Last Of Us" szkaluje chrześcijan. Co dokładnie ma na myśli?