Koniec "The Last of Us". Kiedy zobaczymy ostatni odcinek?

Adaptacja gry komputerowej twórców Naughty Dog, gdzie zadaniem gracza jest walka z kanibalistycznymi stworzeniami zarażonymi grzybem, stała się hitem. Co tydzień z niecierpliwością widzowie czekali na kolejny odcinek serialu "The Last of Us" oraz na poczynania głównych bohaterów - ocalałego przemytnika Joela, w którego wcielił się Pedro Pascal, i Ellie, w tej roli Bella Ramsey, która musiała zostać wyprowadzona przez Joela ze strefy kwarantanny. Ostatni odcinek serialu, który według widzów jest numerem jeden wśród produkcji HBO Max, zobaczymy niebawem. Kiedy pojawi się w serwisie?