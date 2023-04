Dlaczego gwiazdy poprawiają swój wygląd w Turcji? Maja Staśko ujawnia nielegalne reklamy podejrzanych zabiegów

Promowanie zabiegów medycyny estetycznej jest wśród wielu influencerek praktyką powszechną. Choć teraz raczej o możliwości reklamowania tego typu usług powinno mówić się w czasie przeszłym, gdyż, zgodnie z nowelizacją ustawy o wyrobach medycznych z 1 stycznia 2023 roku, reklamowanie specjalistycznych usług i wyrobów medycyny estetycznej jest zabronione. Analizując screeny Mai Staśko, wygląda na to, że influencerki znalazły jednak bardzo prosty sposób na ominięcie prawa i pod oznaczeniem Comforte Zone na Instagramie nie informują, że jest to współpraca reklamowa. Być może tego rodzaju praktyki zakończą się wraz z tragicznym wydarzeniem, do którego doszło 10 dni po tym, gdy Olivia poddała się zabiegowi w reklamowanej przez Lalunę tureckiej klinice. Młoda kobieta zmarła z przyczyn zatoru płucnego i liposukcji. Akt zgonu na Instastory udostępniła Maja Staśko.