Lil Masti o Staśko: "po trupach do celu". Konflikt miedzy celebrytkami robi się naprawdę ostry

Wygląda na to, że drama na linii Lil Masti vs. Maja Staśko trwa w najlepsze. Aniela po raz kolejny w ostrych słowach wypowiedziała się na temat aktywistki w wywiadzie w programie "Czy to prawda, że…", zarzucając jej, że jest osobą oceniającą, która ma jedną słuszną drogę i spojrzenie. Nawiązała również do działalności politycznej Mai: "To są zaplanowane ruchy" - skomentowała Aniela. "To jest wręcz podejście po trupach do celu". Staśko nie pozostawiła jej słów bez odpowiedzi.