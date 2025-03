Rozdzielenie: kiedy 3. sezon? Jest nadzieja, że szybciej niż poprzedni

Naprawdę staramy się, żeby tym razem nie trwało to 3 lata. Nie mieliśmy zamiaru tak długo czekać za pierwszym razem, ale jest to dość spójne z tym, jak powstał nasz pierwszy sezon. Długo zajęło nam napisanie scenariusza, a potem długo zajęło nam nakręcenie, ale różnica w związku z pierwszym sezonem polega oczywiście na tym, że wtedy nikt nie wiedział, co to, do cholery, jest "Severance" i nikt na to nie czekał, więc presja była trochę mniejsza. W miarę upływu czasu myślimy o serialu bardziej holistycznie i z każdym nowym rozdziałem, który opowiadamy, coraz bardziej odkrywamy, w jakim kierunku zmierza reszta, a ten kierunek staje się coraz bardziej ugruntowany. Mam nadzieję, że bez względu na to, ile jeszcze serialu będzie, dostaniecie go trochę szybciej. Chciałbym też nie mieć 70 lat, kiedy serial się skończy