Rozdzielenie: co wiadomo przed finałem? Wyjaśniamy 9. odcinek 2. sezonu

To jednak nie jedyny interesujący wątek, który miał miejsce w murach Lumon Industries. Po zwolnieniu Irvinga, który opuścił miasto i Burta, decyzję o odejściu najwyraźniej podjął również Dylan. Mężczyzna, który do tej pory chętnie przychodził do pracy, przeżył załamanie po tym, gdy dowiedział się, że jego "outie" ma rodzinę. Aby poprawić jego wydajność w pracy, pan Milchick postanowił zapoznać Dylana z żoną, Gretchen, w której "innie" Dylana zaczęło się zakochiwać, aż w końcu doszło między nimi do pocałunku. Po tej sytuacji Gretchen zdecydowała się przerwać spotkania, a w rezultacie Dylan zdecydował się złożyć rezygnację - stracił bowiem jedyną motywację do przychodzenia do pracy.