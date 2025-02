Książka Rickena z Rozdzielenia istnieje naprawdę. Możesz przeczytać ją za darmo

Ricken (Michael Chernus) to mąż Devon (Jen Tullock), siostry Marka, który odegrał w 1. sezonie serialu znaczącą rolę. Zabawny i dobroduszny bohater napisał książkę z gatunku zdrowie i dobre samopoczucie, która przypadkiem trafiła do Lumon, gdzie pracownicy mogli się z nią po kryjomu zapoznać. Fragmenty "The You You Are" zmotywowała Marka, Helly, Ira i Dylana do tego, by złamać zasady i obudzić się w świecie swoich "outie". Teraz to również fani serialu mogą zapoznać się z wybitną pozycją doktora nauk humanistycznych - książka jest dostępna w serwisie Apple Books.