Barack Obama miał wystąpić w Rozdzieleniu od Apple TV+

Okazuje się jednak, że nie był on pierwszym wyborem Bena Stillera - podczas występu w Jimmy Kimmel Live! reżyser zdradził, że wcześniej zaprosił do tej roli kogoś innego. "Była jedna osoba, którą poprosiłem przed [Keanu Reevesem], a on powiedział nie" - ujawnił Stiller. Okazało się, że był to były prezydent Stanów Zjednoczonych - Barack Obama.