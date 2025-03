Widzowie wieszają psy na ostatnim odcinku Rozdzielenia. Najgorzej oceniony epizod w historii serialu - niesłusznie

Po pierwsze to stare jak telewizja zagranie ma wytworzyć głód w widzu. Ma sprawić, że wrócisz do telewizora za tydzień, aby dowiedzieć, co stało się dalej. To trochę bardziej subtelny i nowocześniejszy odpowiednik cliffhangera. Po drugie dlatego, że dzięki temu znacznie lepiej widać, czym jest Lumon.



Twórcy pokazali korporację niczym XIX wiecznego molocha, który nie tylko daje pracę, ale tworzy resztę otoczenia dla swoich pracowników. Zapewnia im edukację, byt, ale też dostarcza im doznań metafizycznych. Lumon to korporacja, która socjalizuje ludzi do wierności i całkowitej podległości. A gdy przestaje jej się to opłacać, porzuca zarówno miejsce, jak i swoich pracowników. Wydzielenie odcinka z całości serialu pozwoliło pokazać ten mikroświat porzucony przez Lumon. Ta prosta formalna decyzja koresponduje ze sposobem działania korporacji, która chce być wszystkim, całym otoczeniem zewnętrznym dla swoich pracowników. Dlatego poświęcenie jednego odcinka historii miasteczka stworzonego i porzuconego przez swojego stwórcę doskonale wybrzmiewa w tej właśnie formie.