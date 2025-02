Rozdzielenie: jak Irving domyślił się, kim jest Helly? Kluczem był jego sen

Kiedy rafinerzy żartują przy ognisku z opowieści pana Milchicka, Irving wpada we wściekłość - nie może znieść tego, że Mark zaczyna się zbliżać do Helly, podczas gdy ten wciąż ma wątpliwości co do tego, czy Helly powiedziała całą prawdę na temat swojej "outie". Mężczyzna odchodzi od grupy i zapuszcza się w las, by odnaleźć Milchicka i panią Huang. W pewnym momencie potyka się, jego pochodnia gaśnie, a on sam zasypia na kamieniu.