Rozdzielenie: co było na kartce, którą Dylan znalazł za plakatem?

W 5. odcinku 2. sezonu "Rozdzielenia" odbył się pogrzeb "innie" Irvinga (John Turturro), który został zwolniony po incydencie z udziałem Helly (Britt Lower) z poprzedniego epizodu. Podczas skromnej ceremonii rafinerzy makrodanych pożegnali swojego kolegę, jednak to Dylan wydawał się być najbardziej poruszony całą sytuacją. Po tym, gdy wszyscy opuścili pokój, Dylan został sam, a jego uwagę przykuł plakat z napisem "Hang in There!", czyli ostatnimi słowami, które skierował do niego Irv. Na wydruku znajdowała się również postać, która przypominała trzymająca przełączniki Dylana (scena z 1. sezonu).