Rycerz Siedmiu Królestw – będzie 2. sezon. Martin potwierdza, że prace ruszyły

W serialu będziemy śledzić przygody honorowego i zdroworozsądkowego rycerza Dunka i młodego chłopaka zwanego Jajem. Jest jednak twist. Dunk jest rycerzem bardzo biednym, niezbyt dobrze wykształconym i przede wszystkim pechowym. Z kolei Jajo to członek królewskiej rodziny, który dziwnym trafił zaprzyjaźnił się z biedakiem. Ich przygody to rasowe low fantasy, w którym nie chodzi o wielką politykę, a o codzienne, bardzo brutalne i szare moralnie przygody.



Jeśli Max już teraz pracuje nad 2. serią, może to oznaczać, że produkcja nie tylko bardzo podoba się Martinowi, ale przeszła również pozytywnie badania focusowe. Oczywiście ostateczną decyzję na temat kontynuowania serialu włodarze stacji podejmą dopiero wtedy, gdy znane będą wyniki oglądalności, ale przecież nic nie stoi na przeszkodzie, aby już rozpocząć prace nad scenariuszem kolejnej serii.