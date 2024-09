Najlepsze filmy na Max. TOP 15 znakomitych produkcji

Max to serwis, który słynie z solidnej filmowej oferty - w efekcie wcale nie tak łatwo stworzyć ograniczoną do kilkunastu pozycji listę najlepszych długometrażowych produkcji z tej biblioteki. Jeśli jednak miałbym polecić subskrybentom platformy Warnera 15 obrazów, to byłyby to właśnie te. Zachęcam do seansów!