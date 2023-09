Co się stało z Sebastianem Fabijańskim? Wiele straciliśmy, odkąd rzucił aktorstwo

Nie wiem, co jest mi bliższe. Aktorstwo jest najdalsze, bo nie jest bezpośrednio mną, nie tyczy się bezpośrednio mnie. W momencie kiedy ja gram rolę, to jestem w jakiejś roli. Rap i moje teksty, to jestem ja. Z moimi przeżyciami, z moim bagażem, z moją agresją, cierpieniem, smutkiem i radością. A malarstwo jest fantastycznym odcięciem. Malując, koncentruję się tylko na tym płótnie i to fantastyczne uczucie. Z racji tego, że nie piję alkoholu, nie używam substancji psychoaktywnych, to gdzieś muszę się resetować. Ja potrzebuję ingerencji, że mój mózg musi być zaabsorbowany i to się dzieje w malarstwie. I w pisaniu tekstów. Najciekawszą robotą przy aktorstwie jest ta przy scenariuszu. Nie na planie, gdzie musisz strzelać z tego, co masz. Każda z tych dziedzin jest jakaś dla mnie, ale każda jest inna

- powiedział aktor w wywiadzie.