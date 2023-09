Myślałem, że prawdziwa praca to praca fizyczna - mówi Connor Swindells, czyli Adam z serialu "Sex Education"

Przede wszystkim chcę powiedzieć, że praca z Bellą McLean, która gra nową szefową Adama, była czystą przyjemnością. Pomiędzy nimi jest naprawdę silna chemia, ona rzeczywiście bierze Adama pod swoje skrzydła i jest doskonałym nabytkiem dla serialu. Mimo że kręciliśmy w gospodarstwie pośrodku niczego, gdzie zawsze było przeraźliwie zimno, świetnie się z nią bawiłem. Oczywiście praca z końmi i psami sprawiała mi dużą przyjemność, bo ja też uwielbiam zwierzęta.



Na początku ojciec Adama trochę kręci nosem, bo jego zdaniem to nie jest „godne zajęcie”, ale naprawdę stara się zrozumieć syna i wpadać do niego na farmę. Adamowi udaje się go namówić na konną przejażdżkę i uwierz mi, Alistair na koniu to było naprawdę coś. W tej scenie tego nie widać, ale jest świetnym jeźdźcem. Co roku jeździ do Montany, gdzie przemierza prawdziwe bezdroża, więc musi być w tym dobry. Myślę, że trzeba prawdziwego aktorskiego geniuszu, żeby to ukryć! Widziałem, że ta scena sprawiła mu dużą frajdę. Co dziesięć minut pytał: „To co, kręcimy już tę moją scenę na koniu?”. Za nic nie dałby sobie jej odebrać.



A jak ty odnalazłeś się w towarzystwie koni?



W przeszłości już sporo jeździłem, a teraz znowu mam do tego dobrą okazję we Włoszech, gdzie kręcę kolejny projekt. Uwielbiam jeździć konno. Kocham zwierzęta: mam kilka kotów i psa. Myślę, że już w pierwszym sezonie zauważyłem u Adama podobieństwo do siebie, jeśli chodzi o jego relację ze zwierzętami i spokój, który dzięki nim odnajduje. Dzięki tej roli na pewno mam bliższy kontakt z przyrodą w prawdziwym życiu.



Ta cecha dodaje Adamowi łagodności, prawda? Trudno nie polubić kogoś, kto kocha zwierzęta.



Tak, Adam w towarzystwie zwierząt zaraz robi się milszy i bardziej wrażliwy. Jest po prostu nierozumiany, sam zresztą siebie nie rozumie. Jest tyle pytań, na które nie zna odpowiedzi, nie wie nawet, jak je sobie zadać. Ale w tym sezonie to się zmienia. Bardzo mnie to cieszy. Na pewno nie miałbym nic przeciwko graniu Adama w nieskończoność i trudno będzie mi się z nim pożegnać. Minie pewnie trochę czasu, zanim dotrze do mnie, że to koniec, ale wszystko kiedyś musi się skończyć. Lepiej zejść ze sceny teraz, kiedy jesteśmy na fali, niż kręcić, aż skończą nam się pomysły.