Serial Netfliksa to jedna z najlepszych produkcji platformy. „Sex Education” umiejętnie wykorzystuje fakt, że tytuły o nastolatkach i ich problemach wielką popularnością cieszą się wśród osób, które dojrzewanie dawno już mają za sobą. Twórcy mogą więc bawić się konwencją teen dramy, podkręcać opowieści do granic realizmu. Każdy kto przez chwilę pomyśli, że to zupełnie nieodpowiedzialne, żeby nastolatek prowadził terapię seksualną dla swoich rówieśników, będzie miał oczywiście racje. Tylko co z tego?



„Sex Education” jedzie po bandzie i opowiada o seksie, związkach i relacjach schodząc bardzo głęboko, do emocji, traum i przede wszystkim do potrzeb, nawet tych nieujawnionych. To opowieść tak ciepła, szczera i pełna, że teraz, gdy serial już się kończy, spokojnie można powiedzieć, że to prawdziwy klejnot w koronie Netfliksa.