Jeden z najlepszych thrillerów wszech czasów mógłby dostać sequel. Jest warunek

Są filmy, które kontynuacji nie potrzebują. "Siedem" z pewnością do nich należy. Film sprawdza się jako zamknięta całość, dzięki czemu dzisiaj uznawany jest za klasykę gatunku. Fabuła skupia się na dwóch policjantach prowadzących śledztwo w sprawie nieuchwytnego seryjnego mordercy. Zabija on według klucza: siedmiu grzechów głównych. Prowadzi przy tym śmiertelnie niebezpieczną grę z głównymi bohaterami.



Już przy okazji swej premiery w 1995 roku "Siedem" spotkało się z ciepłym przyjęciem przez krytyków i publiczność. Film był nominowany do najważniejszych nagród branżowych (w tym do Oscara za najlepszy montaż) i przy budżecie w wysokości 34 mln dol. zarobił na całym świecie ponad 327 mln. Z biegiem czasu znaczenie produkcji wzrastało, dzięki czemu dzisiaj cieszy się ogromną renomą i fani thrillerów zawsze chętnie do niej wracają.