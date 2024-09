Nie tylko remake najpopularniejszego serialu Netfliksa. David Fincher i platforma mają ambitne plany na przyszłość

We współpracę z Netfliksem David Fincher jest zaangażowany już od dłuższego czasu. Do tej pory tworzył dla platformy seriale ("House of Cards", "Mindhunter") i realizował oscarowe baity ("Mank"). Podpisywał wieloletnie kontrakty z serwisem, które ostatnio przedłużył o kolejne trzy lata. Oznacza to, że będzie realizował dla niego kontrakty przynajmniej do 2027 roku. Ewidentnie więc reżyser "Siedem" i streamingowy gigant się polubili.



Ostatnim owocem współpracy Davida Finchera i Netfliksa jest dreszczowiec "Zabójca". A co dostaniemy od nich w przyszłości? Jak już dobrze wiadomo, reżyser pracuje nad amerykańską wersją "Squid Game". Koreańska produkcja jest najpopularniejszym serialem w historii platformy. Tyle. Tutaj nie musimy wspominać o podziale na tytuły anglojęzyczne i nieanglojęzyczne. Użytkownicy serwisu oglądali ją łącznie przez 2,2 mld godzin, co daje ekwiwalent ponad 265 mln pełnych wyświetleń. To ponad 10 mln więcej niż "Wednesday" (najpopularniejszy anglojęzyczny serial usługi).