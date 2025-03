Nowy dreszczowiec Prime Video to świetny lek na bezsenność. Nawet Nicole Kidman nie pobudza

Tytułowe Holland to małe miasteczko w stanie Michigan, gdzie mieszkańcy z racji nazwy miejscowości urządzili małą Holandię. Góruje nad nimi wiatrak, a dookoła posadzili sobie tulipany. Aż do odbywającego się tam festiwalu w ostatnim akcie, nie ma to najmniejszego znaczenia. To po prostu miejsce akcji - dobre jak każde inne i zupełnie niewykorzystane. Widok kobiet chodzących w ludowych strojach sugeruje jednak, że będziemy mieć do czynienia z przeekesploatowanym motywem obnażania małomiasteczkowej hipokryzji. Te obrazki ludzi w kostiumach funkcjonują na zasadach zakrwawionego ucha na idealnie przystrzyżonym trawniku u Davida Lyncha.