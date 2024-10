David Fincher związany jest z Netfliksem od początków jego znanej nam dzisiaj formy. W końcu współpracę z platformą zaczynał od "House of Cards". Potem przyszły kolejne projekty, w tym serial "Mindhunter", oscarowy bait "Mank" czy zeszłoroczny "Zabójca". Słynny reżyser podpisał z serwisem kontrakt obejmujący wiele lat, a ostatnio nawet go przedłużył o kolejne trzy lata.



Wiele się mówiło o tym, co David Fincher zrobi dla Netfliksa w następnej kolejności. Pojawiały się domysły, że będzie to produkcja powiązana ze "Squid Game" (przewijały się informacje o amerykańskim remake'u), ale dopiero teraz dostaliśmy tego potwierdzenie. Co więcej, nie ma to być, jak twierdziły niektóre źródła, film, tylko serial - pierwsza fabularna produkcja powiązana z koreańskim tytułem.