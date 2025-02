Jeden z najlepszych dreszczowców wszech czasów powraca do kin. Kiedy repremiera?

To naprawdę już 30 lat? Przecież "Siedem" pozostawia po sobie tak intensywne wrażenia, że wciąż wydaje się świeży i oryginalny. Pozostaje żywy w pamięci widzów, nawet jeśli oglądali go raz i to dawno, dawno temu. Za jego sprawą David Fincher złotymi zgłoskami zapisał się w zbiorowej świadomości widzów jako mistrz dreszczowców. Drugi wyreżyserowany przez niego film (pierwszym był "Obcy 3") opowiada historię dwójki policjantów próbujących schwytać seryjnego mordercę, który zabija swoje ofiary według klucza siedmiu grzechów głównych. W miarę rozwoju akcji coraz bardziej zagłębiają się w jego psychikę, zatracając samych siebie.