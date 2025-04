Brad Pitt wróci do roli z oscarowego filmu Tarantino. Tej produkcji nie zobaczycie w kinach

David Fincher zawarł umowę z Netfliksem do 2024 r., jednak w ubiegłym roku zdecydował się ją przedłużyć o kolejne 3 lata, co oznacza, że obowiązuje teraz do 2027 r. Do tej pory w ramach kontraktu Fincher wyprodukował dla Netfliksa takie produkcje jak "Mindhunter", "Mank" czy "Zabójca".