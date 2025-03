Nowy sezon Stamtąd opóźniony. Trzeba uzbroić się w cierpliwość

Do tej pory na kolejne sezony "Stamtąd" musieliśmy czekać około roku. Od czasu premiery serialu trzy lata temu nie było więc roku, w którym nie dostalibyśmy nowych odcinków. Regularne powroty są w tym wypadku o tyle ważne, że mówimy o wielowątkowej opowieści, która całą swą siłę opiera na tajemnicy. A właściwie na tajemnicach. W każdej odsłonie pojawia się więcej zagadek, niż można rozwiązać na przestrzeni 10 epizodów. Nie bez powodu przecież produkcję określa się mianem nowych "Lostów" (zresztą na liście płac znajdziemy mnóstwo znanych nazwisk).



Podejście twórców przypadło do gustu tak twórcom, jak i krytykom. Już pal licho, że 1. sezon ma 96 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Ważniejsze że ostatnia z dotychczasowych odsłon nie ma negatywnych opinii. Żeby to wybrzmiało: na wspomnianym agregatorze cieszy się 100 proc. pozytywnych recenzji. Co więcej, wraz z kolejnymi zachwytami nad produkcją powiększa się ich baza fanów. I teraz wypadałoby jakoś utrzymać ich zainteresowanie.