Twój ulubiony serial grozy zaraz zniknie z Netfliksa. Czy będzie można obejrzeć go gdzie indziej?

"Stamtąd" to jeden z najgłośniejszych seriali ostatnich lat. Niedługo po jego premierze w 2022 roku okrzyknięto go nowymi "Lostami", bo rzeczywiście z "Zagubionymi" ma sporo wspólnego - na liście płac powtarzają się nazwiska aktorów i twórców, którzy stosują dobrze nam już znane motywy fabularne. W końcu całą produkcję napędza tajemnica. Czemu z tego koszmarnego miasteczka nie da się wydostać? Kim są te potwory z lasu? Czemu chcą wszystkich zabić? I... jeszcze kilka nierozwiązanych zagadek by się znalazło.



Twórcy tak umiejętnie operują tajemnicą, że, choć ich opowieść ciągnie się już od kilkudziesięciu odcinków, nie traci nic ze swojej świeżości. Na Rotten Tomatoes oceny dotychczasowych trzech sezonów nie schodzą poniżej 90 proc. (najgorzej przyjęty 2. sezon ma 93 proc. pozytywnych opinii!!!). Coś w tym "Stamtąd" musi więc być. Z jakiegoś powodu jego grupa fanów ciągle przecież rośnie, a od dłuższego czasu zalicza się do nich sam Stephen King.