To najstraszniejszy serial wszech czasów? Widzowie mówią, że mają po nim koszmary

"Stamtąd" zaczyna się od niewinnej wycieczki samochodowej rodziny Matthewsów, która zmienia się w koszmar. Kiedy zostają skierowani do małego, pasterskiego miasteczka, nagle okazuje się, że już z niego nie wyjadą. Każdy, kto przekroczy jego progi, zostaje w nim uwięziony, a drogę do wolności torują ukrywające się w pobliskim lesie potwory. Według opinii widzów, twórcy nie znają litości i straszą ich w mistrzowski sposób.



"Stamtąd" zadebiutowało w lutym zeszłego roku. Serial cieszył się wystarczającą popularnością, żeby MGM+ zamówił sequel, którego odcinki pojawiają się regularnie co tydzień od minionego miesiąca (23 kwietnia). Wraz z premierami kolejnych epizodów w mediach społecznościowych mnożą się pochwalne opinie widzów, przyznających, że produkcja wywołuje w nich koszmary.



Czytaj także: