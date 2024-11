Z kolei ciężarna Fatima, której wątek w ostatnim czasie mroził krew w żyłach, urodziła... stwora Smileya - oto odrodził się po tym, jak Boyd zabił go w 2. sezonie. Nienaturalny charakter ciąży, pragnienie krwi i zgniłego jedzenia, niemożność wykrycia przez USG ludzkiego płodu oraz mordercze pragnienie zabicia Tillie - wszystko to ma swoje źródło w odrodzeniu się potwora.



Ten fakt ujawnił przerażającą prawdę o serialowych kreaturach: najwyraźniej nie można ich zabić na stałe, bo zawsze powrócą. Wygląda na to, że jedynym sposobem na ostateczne pozbycie się ich, jest ocalenie dzieci. To Tabitha i Jade są zatem kluczem do przetrwania - jednak skoro ich poprzednie wcielenia nie odniosły sukcesu w tej kwestii, to dlaczego obecne miałyby to rozgryźć?



Wiemy też, że to mieszkańcy miasta zabili dzieci, w tym córkę Tabithy i Jade, w zamian za nieśmiertelność. Osoby, które poświęciły dzieciaki, stały się potworami - ich śmierć jest teraz tylko tymczasowa, dlatego właśnie Smiley mógł się odrodzić.



Czytaj więcej o serialu STAMTĄD w Spider's Web: