"Stamtąd", sezon 3.: recenzja. Koniec zabawy, czas na prawdziwą makabrę

Wydaje się, że wszystko, co sprawiało, że „Stamtąd” to serial tak zajmujący i intrygujący, znalazło się w nowym epizodzie. Jasne, każdy mały krok do rozjaśnienia sprawy, jaki poczynią nasi bohaterowie, przekłada się na znacznie większy krok wstecz - za sprawą kolejnych, piętrzących się tajemnic. To coś, z czego słynęli „Zagubieni”, niestety koniec końców źle na tym wyszli - nadmiar kombinacji przy nieprzemyślanej i nierozplanowanej od A do Z fabule musi skończyć się źle. Miejmy nadzieję, że twórcy „Stamtąd” rozumieją, na czym polegały błędy poprzedników i nie zamierzają ich powtarzać. Na szczęście póki co to wszystko naprawdę działa i jest pisane w sposób na tyle pochłaniający i intrygujący, że nie czujemy rosnącej frustracji związanej z brakiem uzyskiwania konkretnych odpowiedzi.



Wraz z tajemnicami zdaje się rosnąć również skala i okrucieństwo całego tego nienazwanego, zagadkowego zła. Dotychczas serialowe monstra były łagodnymi barankami w porównaniu z tym, jak przedstawia się je teraz (i jak zostaną przedstawione wkrótce, wierzcie mi na słowo). Im dalej w las, tym więcej horroru w serialu - nowy sezon to groza pełną gębą, co, przyznam, bardzo mnie raduje. Twórcy zdejmują nogę z hamulca. Kulminacja premierowego odcinka jest tyleż dramatyczna, co mrożąca krew w żyłach, brutalna i zwiastująca katastrofalne konsekwencje, które wpłyną na późniejsze rozdziały tej odsłony.



