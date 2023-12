Nawet "Kevin" nie napełni was tak pozytywną energią. Lepszego filmu na świąteczny weekend nie znajdziecie

Tak, ja wiem, że wszystkie "Zmierzchy", "Aftery" i "Gwiazd naszych wina" uczuliły nas na hasło "young adult". "Jesteś tam, Boże? To ja, Margaret" wygląda jednak zupełnie inaczej. Książka Judy Blume, na podstawie której film powstał, została jednak wydana jeszcze w 1970 roku, kiedy konwencja dopiero nabierała swoich kształtów i nie była jeszcze tak zinfantylizowana, jak dzisiaj. Młodzi czytelnicy byli traktowani z powagą i szacunkiem. Tak samo do widzów podchodzi reżyserka Kelly Fremon Craig.



Początkowo nic nie wskazuje na poważne podejście do młodzieżowych problemów. Ba, Fremon Craig wykorzystuje obity i jęczący wręcz z bólu motyw przeprowadzki. Rodzice wraz z 11-letnią Margaret przenoszą się z Nowego Jorku do New Jersey. Niby niedaleko, to przecież zaraz po drugiej stronie rzeki, ale całe życie głównej bohaterki wywraca się do góry nogami. Nie tylko traci wszystkich dotychczasowych przyjaciół, ale boi się też, że przestanie przez to widywać się z ukochaną babcią. W nowym miejscu szybko jednak poznaje rezolutną Nancy, która wprowadza ją do swojego elitarnego klubu.