Fantastyczny serial Netfliksa łączy ze sobą: średniowieczną Polskę, anime i Kopernika. Polecam

Średniowieczne fantasy z ciekawymi postaciami, animowane przez Madhouse i osadzone w alternatywnej wersji Polski, gdzie tortury i palenie heretyków na stosie są po prostu częścią codzienności Rafała, na którym nie robią już większego wrażenia? Jestem na tak, tym bardziej w tak atrakcyjnym wydaniu.



Raz jeszcze podkreślę: serial nie odnosi się do prawdziwych wydarzeń historycznych, a raczej pisze swoją wersję. „O ruchach Ziemi” jest anime bardziej filozoficznym - bohaterowie dyskutują o prawidłach wszechświata, ścierając je z krytycznymi rozważaniami. Snują refleksje, dążą do poznania istoty, nauki formalne i empiryczne przeplatają dyskusjami o pięknie i racjonalności. Na razie powściągliwie, ale już teraz widać, w którą stronę to zmierza. I podoba mi się to.



Nie miałem pojęcia, czego spodziewać się po tym tytule i teraz - po seansie pierwszych epizodów - wciąż nie do końca wiem, jakiego typu pejzaż ostatecznie zrodzi się z tych komponentów. Jednak jak na razie to, co zaproponowali twórcy, jest intrygujące: pierwsze fabularne haczyki, postacie, główny bohater, kilka naprawdę zgrabnie poprowadzonych dialogów. Przede wszystkim jednak jest to jeden z bardziej oryginalnych konceptów na opowieść od dawna, również w konwencji anime, gdzie znacznie łatwiej o unikalny zamysł fabularny. Mam wielką nadzieję, że serial pogłębi tropy z pierwszych epizodów i nie zrezygnuje z podróży pełnej pytań pozbawionych łatwych odpowiedzi.



Manga liczy w sumie 8 tomów i 63 rozdziały, co oznacza, że Madhouse powinno dać radę zaadoptować całość w zapowiedzianych 25 epizodach bez dużych cięć. Szkoda tylko, że Netflix pokazuje serial po jednym odcinku na tydzień - to oznacza, że przed nami jeszcze 22 tygodnie oglądania czegoś, co najchętniej pochłaniałoby się w większych porcjach.