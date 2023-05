To pierwszy stan w USA, który zakazuje TikToka. Przepisy lada chwila wchodzą w życie

Komunistyczna Partia Chin wykorzystująca TikToka do szpiegowania Amerykanów, naruszania ich prywatności, gromadzenia ich osobistych, prywatnych i wrażliwych informacji jest dobrze udokumentowana - podkreślał Gianforte. Ustawę, która ma wejść w życie w styczniu 2024 nazwał "najbardziej zdecydowanym działaniem jakiegokolwiek stanu". Co na to kierownictwo TikToka?