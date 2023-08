Top of The Top 2023: kiedy startuje festiwal w Sopocie i gdzie go obejrzeć?

Końcówka wakacji jak co roku stoi pod znakiem festiwalu w Sopocie - Top of The Top. W Operze Leśnej wystąpią największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej, a w nadmorskim Sopocie przez kilka dni rozbrzmiewać będą wakacyjne przeboje oraz ponadczasowe hity. Kiedy startuje festiwal w Sopocie i gdzie obejrzeć transmisję? Sprawdzamy.