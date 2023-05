Widzowie zażenowani poziomem kabaretów w Sopocie. Bronią tylko jednego artysty

Zakończył się Polsat SuperHit Festiwal w Sopocie. Tradycyjnie już, poza samą muzyką, widzowie mieli też okazję przyjrzeć się kabaretowym występom, które jak to w polskim kabarecie bywa, nie powaliły na kolana, prezentując żarty a to o polityce, a to o seksie. Najbardziej autentycznie z kabaretowego grona wypadł Jerzy Kryszak, który zaśpiewał piosenkę "Szczęśliwej Polski już czas", przerabiając znany numer Ryszarda Rynkowskiego - "Szczęśliwej drogi już czas". Za swój wykon satyryk dostał owacje na stojąco.