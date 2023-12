Twitch zamyka działalność w Korei. Streamerzy uciekają

Co w takim razie stanie się z koreańskimi streamerami? Twórcy zostaną zmuszeni do opuszczenia Twitcha i przejścia na inną, najprawdopodobniej gorszą pod względem opcji i dostępności platformę. Tego typu serwisy są w większości koreańskojęzyczne, co znacznie utrudni ich widoczność fanom z Zachodu. Twitch zapewnił, że postara się znaleźć streamerom nowe miejsca pracy i podkreślił, że kontaktuje się już w tym celu z innymi platformami.