Kim jest Celeste Barber z "Wellmanii"? Rola w hicie Netfliksa jest dla niej idealna

Zanim jednak Celeste zaczęła rozbawiać świat - niektóre jej parodie gwiazd na Instagramie są wprost przezabawne, dała się poznać widzom w roli sanitariuszki Bree Matthews w serialu "All Saints" oraz z ról w filmach "Office Correctness" oraz "How Not to Behave". Była też scenarzystką skeczy w "The Matty Johns Show". Z czasem Celeste zaczęła otwierać się na komedię coraz bardziej oraz oczywiście stand-up. Zawsze mówiono mi, że jestem zabawna. Ja zawsze myślałam, że zabawa jest głupia. Poźniej nauczyłam się, że bycie zabawnym jest najlepsze na świecie. Uwielbiam to. Mój nieżyjący już przyjaciel Mark Priestley, który pracował ze mną nad "Wszystkimi Świętymi", powiedział: to jest twoja nisza i pomógł mi się na tym skupić - opowiadała Celeste Barber w jednym z wywiadów.