Na TikToku rządzi Wes Anderson. Ten trend jest absolutnie zjawiskowy

Od tamtego czasu post na tikToku zgromadził ponad 13 milionów wyświetleń i zachęcił innych użytkowników z całego świata do tworzenia własnych opowieści w rytm ścieżki dźwiękowej francuskiego kompozytora filmowego Alexandre'a Desplata z filmu Andersona "Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun" z 2021 roku. Trend tak mocno przebił się do świata social mediów, że tworzą go zarówno zwykli użytkownicy, jak i telewizyjne gwiazdy czy politycy. To już globalny fenomen wśród internetowych trendów, podobnie jak było w przypadku tańca serialowej "Wednesday", gdzie taneczne choreografie do hitu Lady Gagi tworzyli dosłownie wszyscy.