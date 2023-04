Pierwszy osadzony w uniwersum J.R.R. Tolkiena serial pobił rekord i rzeczywiście stał się najchętniej oglądanym tytułem platformy, jednak - co ciekawe - ukończyło go jedynie 37 proc. widzów. Wziąwszy pod uwagę cały świat, wszystkie odcinki obejrzało 45 proc. subskrybentów.



Nie jest niczym dziwnym, że spore grono odbiorców porzuca produkcję, ale wspomniane 37 procent, o których informuje raport „The Hollywood Reporter”, nie brzmi już tak spektakularnie. Z drugiej strony, „Pierścienie Władzy” miały przecież realny wpływ na ogromne wzrosty subskrypcji platformy. Vernon Sanders, dyrektor Amazon Studios, mówił też, że ta bezprecedensowa inwestycja zwróciła się Amazonowi z nawiązką, nie powołał się jednak nigdy na konkretne liczby.



Ponadto raport donosi, że szefowa Amazon Studios, Jennifer Salke, szybko zawiera duże umowy z wielkimi nazwiskami, starając się zbudować „pulę talentów” Amazona. Niestety, w ostatnim czasie pomysły włodarzy wydają się przestrzelone. Sporo mówi się m.in. o kosztującym 140 mln dolarów serialu „Daisy Jones & The Six”, w którym dopatrywano się przełomowego hitu - na próżno. Salke goni za trendami, a sam Amazon jest głodny bardziej „bezpiecznych hitów”, takich jak „Jack Reacher”.