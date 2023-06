Prokuratura wydała decyzję w sprawie oskarżonego o gwałt Armiego Hammera. Co dalej z aktorem?

Armie Hammer to jeden z tych aktorów, którzy świetnie radzili sobie w Hollywood, do czasu. W jego przypadku było to do czasu wycieku informacji na temat nietypowych preferencji seksualnych aktora, ale też oskarżeniach o gwałt. Sprawa dotyczy wydarzenia sprzed kilku lat, dokładnie z 2017 roku. Kobieta, niejaka niejaka Effie, z którą spotykał się wtedy Armie, ujawniła opinii publicznej, że gwiazdor filmu "Tamte dni, tamte noce" brutalnie ją zgwałcił.