"Avatar: Istota wody" zmierza na Disney+. Kiedy premiera filmu w streamingu?

Widzowie z niecierpliwością czekali na sequel największego hitu filmowego w historii. Dlatego, kiedy kilka miesięcy przed premierą "Istoty wody" pierwsza część "Avatara" na chwilę zniknęła z Disney+, aby powrócić do kin, tłumnie na nią ruszyli. Myśleli bowiem, że to już dwójka (serio!). W grudniu to już jednak naprawdę kontynuacja weszła na ekrany i podbiła serca publiczności.



Żeby wyjść na swoje "Avatar 2" musiał zarobić jakieś 2 mld dolarów. Udało się. Jest aktualnie trzecim największym hitem wszech czasów - zaraz po jedynce i "Avengers: Koniec gry". Skoro jest tak dobrze, to czy "Istota wody" zaraz trafi do internetu? Kiedy pojawi się na Disney+?



