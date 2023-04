Choć Barbiecore w związku z filmem Grety Gerwig i kolekcją Valentino znacznie wystrzelił do góry, warto pamiętać, aby nie traktować go śmiertelnie poważnie. Nie każdy, każda z nas musi lubić róż, który w końcu jest bardzo wyrazisty i sprawia, że zdecydowanie wyróżniamy się z tłumu. Ci, którzy są fanami czy fankami tej barwy, mogą nosić róż i lubować się w barbiecore na kilka sposobów: jako total look, czyli od stóp do głów, wybierając też jedną lub góra dwie rzeczy w różowej barwie w codziennej stylizacji, lub też stawiając na subtelny różowy dodatek. Róż ma wiele odcieni i każdy z nich jest super.