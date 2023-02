Baron żartował z bezdomnych na Instagramie, a teraz się tłumaczy. "Brak kontekstu ułatwia manipulację"

Baron kilka dni temu wziął udział w jednym z teledysków, gdzie odgrywał bezdomnego. Muzyk między ujęciami w odpowiednim przebraniu żartował z potrzebujących osób, co spotkało się z ogromną krytyką jego fanów. Teraz postanowił wytłumaczyć się, pisząc, że on sam czyni dużo dobra, a wszystko to, co zostało przedstawione w mediach, to manipulacja. Udane tłumaczenie?