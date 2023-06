Blake Lively wkurzyła fanów. Promuje alkohol na Instagramie, ale sama nie pije

Warto podkreślić, że gwiazda "Plotkary" jeszcze do niedawna oferowała tylko i wyłącznie miksery do drinków, co było dość niespójne z jej wizerunkiem. Teraz Lively poszła o krok dalej i postanowiła wypromować na swoim Instagramie serię produktów spod szyldu Betty Booze. Wydaje się to wszystko mocno sztuczne i zrobione wyłącznie pod zarabianie pieniędzy, tym bardziej, że sama zainteresowana zdradziła, że nie korzysta ze wspomnianych produktów.