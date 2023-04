Prokuratura bierze się za Wojewódzkiego i Palikota. Zarzuty dotyczą ich wspólnego biznesu

Kuba Wojewódzki razem ze swoimi wspólnikami znalazł się w tarapatach. Marek Skrzetuski z Prokuratury Okręgowej w Warszawie w rozmowie z "Super Expressem" przekazał, że w ramach postępowania wyjaśniającego potwierdzono zarzuty dotyczące sprzecznej z obowiązującymi przepisami reklamy wysokoprocentowych napojów alkoholowych, na profilach w mediach społecznościowych należących do Jakuba W, Janusza P. i Tomasza Cz. Mężczyznom grozi za to do 500 zł grzywny. Zarówno Palikot, jak i Wojewódzki na razie nie skomentowali całej sprawy.