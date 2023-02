Byli parą w "Plotkarze" i w życiu. To właśnie Blake Lively uratowała Penna Badgleya w mrocznym dla niego czasie

Jak się okazuje, serialowe uczucie szybko przeszło do prywatnego życia Lively i Badgleya. Zakochani spotykali się ze sobą przez kilka lat. Niestety, ich związek nie przetrwał próby czasu. Mimo że od lat nie są już razem, to Penn po latach wrócił wspomnieniami do związku z Blake. Jak się okazuje, to właśnie aktorka dała ogromne wsparcie Pennowi, gdy ten przeżywał w tamtym okresie, mroczne depresyjne chwile. Badgley po udziale w "Plotkarze" mierzył się z ogromną sławą, która zbyt szybko na niego spadła.