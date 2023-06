To może być najstraszniejszy horror tego roku. Oto 5 powodów, dla których na niego czekam

Wiele świetnych horrorów opowiada o żałobie, ale nasz Boogeyman reprezentuje to, co niewypowiedziane. Wszyscy członkowie tej rodziny żyją pod jednym dachem, jakby byli niedostępnymi wyspami. Sami przepracowują żałobę, nie rozmawiają ze sobą, nie znajdują potwierdzenia, że to, co czują, jest czymś normalnym, przez co ten potwór rośnie, żywiąc się odosobnionym bólem każdego z nich.

- wyjaśnia Rob Savage.