Była uczestniczka "Top Model" reklamowała scam. Przyznała się do tego przez przypadek

Teraz na szczęście ludzie są trochę mądrzejsi i, dzięki nagłaśnianiu tego typu praktyk, są w stanie odróżnić podejrzanie tani scam od rzetelnej reklamy produktu. Dotyczy to także influencerów, którzy kiedyś reklamowali co popadnie, a obecnie zdają sobie sprawę, że ich wizerunek jest dużo ważniejszy niż kilka tysięcy za współpracę, przez którą mogą zszargać swój image w internecie. Okazuje się, że Klaudii Chojnackiej, byłej uczestniczce programu "Top Model" zdarzyło się kiedyś zareklamować scam, co przypadkowo wyszło na jaw podczas live'a Boxdela na kanale Aferki.