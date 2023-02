Na Disney+ wjechał oscarowy film. Co obejrzeć w serwisie w ten weekend?

Z kolei od 17 lutego na Disney+ dostępna jest również komedia romantyczna "Zgadnij kto". To komedia romantyczna, będąca zmodyfikowanym remakiem filmu "Zgadnij, kto przyjdzie na obiad" z 1967 roku. Fabuła skupia się na czarnoskórej Theresie, która przyprowadza do domu swojego narzeczonego, Simona Greena, by poznać go z rodzicami. Ku zaskoczeniu rodziców okazuje się, że chłopak ma biały kolor skóry. Nie podoba się to rodzinie, a zwłaszcza ojcu- Percy'emu Jonesowi, mającemu silne uprzedzenia rasistowskie. W rolach głównych wystąpili m.in. Zoe Saldana, Aschton Kutcher oraz Bernie Mac.