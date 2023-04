Na Disney+ wbija filmowy hit z Olivią Colman i Colinem Firthem. Co jeszcze warto zobaczyć w weekend?

Na nadchodzący weekend Disney+ również i tym razem przygotował ciekawe nowości. Wśród nich nie zabraknie intrygującej, kostiumowej produkcji "Quasi". Również coś dla siebie znajdą fani południowokoreańskiego boysbandu BTS, gdyż właśnie o jednym członków grupy, mającym pseudonim Suga, wyemitowany zostanie film "Suga: Road to D-Day". Warto też sięgnąć po filmowy hit z Olivią Colman, "Imperium światła". To nie jedyne nowości na platformie. Co jeszcze warto zobaczyć w nadchodzący weekend na Disney+?