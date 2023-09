Wciągający thriller sci-fi wbił na Disney+. Co jeszcze obejrzeć w ten weekend?

Nowością na Disney+, dostępną na platformie również od 22 września, jest pierwszy sezon serialu "Lajki na sprzedaż". Bezskutecznie dążący do sławy tradycyjnymi metodami, zniechęcony aktor Wagner zwraca się o pomoc do ekscentrycznego guru, Johnny'ego Silvy. Rady Johnny'ego typu: udawaj tak długo, aż ci się uda, sprawiają, że Wagner zdobywa sławę w internecie wraz z milionami obserwujących, wymyślonymi romansami oraz fałszywymi rolami filmowymi. Będąc już internetowym celebrytą, Wagner planuje dalej płynąć z prądem, dopóki starczy mu sił. Zakładając, że wcześniej nie zostanie znienawidzony przez fanów.



Warto również zobaczyć nowy odcinek serialu "Ahsoka". Od 20 września dostępny jest na Disney+ szósty epizod pierwszego sezonu. To serial osadzony w świecie Gwiezdnych wojen, tworzony przez Jona Favreau i Dave'a Filioniego. W tytułowej roli wystąpiła Rosario Dawson, która grała postać Ahsoki Tano w "The Mandalorian" czy "Księdze Boby Fetta".